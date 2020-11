Olgu kohe öeldud, et ma ei pea kuigi tõenäoliseks, et Jüri Ratas või Tanel Kiik nüüd midagi teevad. Nagu 2019. aasta kevad ja EKRE-ga valitsuse moodustamine ilmekalt tõestas: neile kahele persoonile ja kogu Keskerakonnale on Eesti huvidest sügavalt ükskõik. Parimal juhul saaksin neile kirjutada: mis ma teile ütlesin.

Kuid Isamaa Luige ja Reinsalu jaoks on valiku koht küll nüüd, siin ja praegu. Mõnda aega tagasi teavitasid Helmed avalikkust, et neil on NATO suhtes “plaan B”. Nüüd on täiesti kindlasti otsustatud see “plaan B” käivitada. Mis teie siis nüüd teete, Luik ja Reinsalu?

Mis seal salata: Trumpi 2016. aasta valimisvõidust peale on USA liitlastel olnud rohkem kui varasemate presidentide ajal põhjust olla mures Põhja-Atlandi leppe 5. artikli tõhusa toimimise pärast.