Raimond Kaljulaid: siseminister viis Eesti välispoliitika sügavasse kriisi, välisminister vaatab seda pealt

Saksamaa kaitsekulutused on tänavu üle 47 miljardit euro, Eesti kaitsekulutused aga jäävad NATO andmetel alla 600 miljoni euro. Seega siseministri avaldus "Saksamaa on Eestiga võrreldes militaarne kääbus" on esiteks meie liitlase suhtes ebaviisakas, aga teiseks tõestab vaid seda, et Mart Helme on kahjuks välis- ja kaitsepoliitika küsimustes sama tark kui puidust pakk puuriida kõrval.