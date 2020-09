Iga Keskerakonna nn vene poliitk sai Jüri Rataselt oma kondikese ja kõik jooksevad siiamaani nendega õnnelikult ringi nagu tublid väikesed puudlid, isaloomustab Kaljulaid erakonna "vene tiiba". Kõlava artikli kirjutamine on lihtsalt veel üks katse kuidagi eristuda masendavast keskerakondlikust foonist, mis on kujunenud. Ja paljud ütlevad – küll on julge naine. Mina ütlen – kui poliitikul on põhimõtted ja südametunnistus, siis ta teeb midagi päriselt. Mida Yana Toom siis teha saaks?