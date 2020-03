Rainer Vakra | prügi õigesse kasti? Oleneb, kui tugev on su usk

Tavaliselt paneb just usk kellessegi või millessegi inimese tegutsema ja annab talle energiat. Vähesed täiskasvanud usuvad jõuluvana, paljud ei usu poliitikute juttu ja mõned kahtlevad isegi jumala olemasolus.

Hoopis kurvem lugu on siis, kui usk takistab meid olmejäätmeid sortimast. Lugesite õigesti, minu ülikooli lõputöö raames korraldatud uuringust selgus, et just usaldus või õigemini selle puudumine kohaliku omavalitsuse või jäätmekäitlusfirmade vastu takistab inimesi jäätmeid sortimast. Inimesed tunnevad tihti, et nende vaev on raisku läinud, kui sorditud jäätmed lõpuks ikka ühe ja sama prügiautoga ära viiakse.

