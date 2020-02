Raul Ennus: kui elutähtsaid IT-valdkondi ei rahasta, lähevad tuled kustu

Arvestades, et viimaste aastate jooksul pole nii selget ja julget eesmärki sõnastatud, on vähemalt protsessi alguse mõttes tegu märgilise sündmusega.

Järgnevalt sõnastaks mõned mõtted ja ideed, millele võiks e-riigi strateegia uuendamisel tähelepanu pöörata.

Strateegia sisu ja ulatus

Rääkides e-riigist räägitakse kahjuks ekslikult üheksal juhul kümnest tegelikult vaid e-valitsemisest ehk valitsussektori IKT innovatsioonist ja küpsusest. Unustatakse, et suurem osa Eesti riigist ehk siis erasektorist tegutseb veel IKT innovatsiooni mõttes maailmamastaabis 10-20 aasta taguses ajas (välja arvatud mõned üksikud sektorid, nagu IKT sektor ise ja näiteks finantssektor). Laialdasest tööstuse ja mitmete teiste valdkondade digitaliseerimise vajadusest on räägitud kaua ja palju, kuid juhtunud on kahjuks vähe.