Raul Ennus: kui riik ei tea, milleks maksu kogub, pole mõtet talle juurde anda

Maksusüsteemi eesmärk ei tohi olla vaid riigikassa täitmine. Selge on see, et maksude abil riik kogub raha, mida seejärel põhimõtteid, eesmärke ja vajadusi silmas pidades laiali jagada. On need siis solidaarsuspõhimõtted, turgu reguleerivad või elavdavad põhimõtted. Laias laastus saab öelda, et maksude eest saame avalikke teenuseid, kuna nii võiks olla soodsam, mugavam ja kvaliteetsem tulemus. Veel saab maksude abil mingil määral reguleerida inimeste käitumist ja majandust, et see areneks riigile sobivas suunas. Proovida majanduse „nähtamatut kätt” suunata, võiks tuua riigile rohkem kasu, kui lihtsalt nutikas või mitte nutikas maksuraha laiali jagamine eri teenuste ja sihtrühmade vahel.

Tuleks rääkida sellest, mida me maksureformiga saavutada soovime. Ehk keskenduda tuleks esialgu eesmärgile, mitte vahenditele. Kui vaid otsida makse, mida saaks suurendada või lisada (või ka kärpida), siis riigi majandusmudelis ja konkurentsivõimes ning inimeste käitumismallides tervikuna muutub üldjuhul väga vähe. Ja pole ka selge, kas paremuse või halvema poole. Mis võiks olla mõned eesmärgid, millest võiks lähtuda?