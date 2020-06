Raul Kalev: piinlikest ärimeestest ja piinlikkusest ärimeeste ees ehk miks ei peaks hülgama koroona kiirteste

Ma ei ole Isamaa nimelise partei toetaja, samuti ei tunne ma ei Parvel Pruunsilda ega tema kambajõmmidest ärimehi, kes riigile, s.t selle elanikele kuuldavasti Covid-19 antikehade kiirteste kinkisid. Tervelt 50 000 inimese testimise jagu. Aga mulle näib erakordselt rumal see debatt, mis on üles kerkinud kingutuse vastuvõtmise sobilikkuse ümber. Sõbrad, mulle tundub, et see pole tark arutelu, vaid mingi inetu kitsarinnaline poliitiline kambakas.