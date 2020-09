Lepingu hind meile on 3 miljonit eurot pluss riigisaladuseks tembeldatud boonus juhul, kui USA ametivõimud määravad Põhjala pankadele trahvi rahapesu soodustamise eest Eestis. Arvamusi Freehi palkamise mõttekusest on seinast seina ning ühiskond lõhki nagu paljudes teistesi küsimustes.

Kuid Martin Helme tegevus ja motiivid on poliitiliselt väga selged, nagu ka peaminister Jüri Rataseretoorika ja hoiakud. Nendega nõustuda on võimatu. Nii valitsuse pressikonverentsidel, kui ka riigikogu kõnetoolis tuleb Jüri Ratase suust seoses Helme/Freeh'iga äraleierdatud ja mittemidagi ütlevad laused stiilis „ma usun Andrus Veerpalu (loe: Helmet) ja Freeh'i (loe: Mati Alaveri)". Alaveri/Veerpalu uskujaid pole palju jäänud, EKRE/Ratta retoorikal on oma tugev fänniklubi jätkuvalt olemas.

Kui olukorda rahulikult analüüsida, siis tasub otsa vaadata mitmele küsimusele.

Analüüs puudub

Esiteks, kui tõenäoline on ja millisel alusel saaksid USA ametivõimud Põhjala panku (konkreetselt Dansket ja Swedbank'i) rahapesu süüdistuse alusel USA-s üldse trahvida?