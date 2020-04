Ravimifirma juht: koroona ülemvõim ei saa läbi 2020. aastal, aga me saame seda võimu pärssida

Eestis oleme seni väga tublisti hakkama saanud. Koroonavõim on pärsitud, nii nagu kõigi meie elu. Ja selles hästi hakkama saamises tuleb kiita kõiki neid, kes püsivad kodus, kes pesevad käsi ja muidugi kriisi- ja meditsiini juhtimise korraldajaid. Kuigi pahalane levib, pole halvimaid stsenaariumid käivitunud, haiglates on võimekust koroonahaigete vastuvõtuks kordades rohkem, kui täna seda kasutuses on, ainuüksi see teadmine annab teatud meelerahu ning turvatunde – me saame hakkama!

Ja ikkagi- me ei tunne seda viirust ega tea, mis ja miks tema mõju alla sattunud inimestega juhtub. Me ei tea, kui palju on viirusega kokkupuutunuid, kuid ilma haigussümptomiteta inimesi. Me ei tea, miks lapsed ei haigestu, me ei tea kas ja kui pikaajaline on läbipõdenute immuunsus ja kas need inimesed võiks olla haiguse levitajad, kuigi nad ise enam ei haigestu. Me ei tea, kas SARS-CoV-2 hakkab käituma nagu gripiviirus – muutub sessoonseks ja igal aastal tuleb pisut uuenenuna tagasi. Me ei tea, kas ta hakkab gripiga konkureerima või hoopis moodustab temaga paari ja hakkavad koos levima.