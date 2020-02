Reet Marii Rokk: uuring kinnitab presidendi mõtet. Eesti elanikel on tõesti mõõt täis poliitikute poriloopimisest

Olen viimasel ajal liiga tihti tundnud meie riigi suhtes vastakaid tundeid. Vaatamata tingimusteta armastusele, mida iga kodanik üldjuhul oma riigi vastu tunneb, olen pidanud ka palju pettuma. Ometi tuletas 24. veebruari varahommikune lipuheiskamine mulle meelde kõike positiivset. Selle rahvasumma keskel olles ja hümni saatel sinimustvalge kerkimist Pika Hermanni torni vaadates tekkis kogukonna tunne – me oleme üks! Me oleme võimelised tegema koostööd, ohverdades endid millegi suurema nimel, jättes tagaplaanile omaenda isikliku heaolu. Meie esiisad ja -emad võitlesid selle suurema eesmärgi nimel oma elu hinnaga, et tagada tulevastele põlvedele vabadus.