Juhtivad USA meediamajad, sealhulgas FOX, on Joe Bideni kuulutanud presidendivalimiste võitjaks. Kired on kõrgel, ent iseenesest on positiivne, et valimisaktiivsus oli USAs nii kõrge. Varasemate kavade järgi peaks toimuma valijameeste kogus läbiviidav valimine 14. detsembril.

Eesti välispoliitiliseks prioriteediks on tugevad suhted USA-ga.