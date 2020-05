Soome riigi esindajad on kehtestatud liikumispiirangute puhul selgelt väljendanud, et nende alus on eranditult rahvatervise kaalutlus ning sellest juhindudes on võimalik ka piiranguid leevendada. Meie kahepoolne koostöö Soome kolleegiga on olnud rajanenud sellel, et oma valitsuse sammudest oleme üksteist eelnevalt teavitanud ning mitmetel juhtudel oleme saanud Soomelt praktilist abi.