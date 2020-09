Vahetult enne Stockmanni uudistasid külalised vasakult trammiaknast välja, pilgud ülespoole. Poiss osutas sõrmega Liivalaia tänava ja Tartu maantee nurgal lösutavale sotsklassitsistlikule : „Vaata, siin katusel on see viisnurk.” Edasisest jutust eristusid märksõnad Tenet, Soviet ja Like in Ukraine. Eeltöö oli tehtud hästi – teati täpselt, mida vaatama tuldi.