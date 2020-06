Ricardo Hausmann: EKP ja föderaalreservi rahatrükk tuleks laiendada kogu maailmale

Koroonapandeemia on enamikus arengumaades vallandanud tormi, mis paistab üha selgemini olevat 5. kategooria tugevusega. Aga rahvusvahelised institutsioonid ja paljud valitsused on valmistunud ainult 2. kategooriaks.



Karantiinide epidemioloogiline tõhusus on riigiti suuresti erinenud, aga majanduslikult on need kõikjal olnud laastavad. Arengumaade majandused kahanevad teises kvartalis 20–40% ja aasta kokkuvõttes jääb langus samuti kahekohalise arvuga väljendatavaks. Karantiinijärgne taastumine ei kujune sirgjooneliseks, turism ei taastu enne vaktsiini valmimist, kapital voolab välja...

Tegemist on IMF-i ja Maailmapanga 76-aastase ajaloo kõige tõsisema finantskriisiga. Nende vastus kriisile on olnud imetlusväärselt kiire, aga ebapiisav.