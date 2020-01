Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa uusaastatervitus: president, opositsioon ja meedia olid valitsuse vastu lugupidamatud

Tere, hea eesti rahvas!

Möödas on imeline pühadeaeg, käes on uus aasta. Oleme jõudnud kolmanda aastatuhande teise aastakümnesse. Möödunud aasta oli tihe paljudest tähelepanuväärsetest tähtpäevadest.

Riigikogu esimehena meenutan kõigepealt parlamendi juubelit. Aprillis möödus 100 aastat Eesti esimese demokraatliku esinduskogu, Asutava Kogu loomisest. See on ühtlasi ka Riigikogu sünnipäev.

Eesti lipp sai 135- ja laulupidu 150-aastaseks. Millest lauldi esimesel laulupeol? Eesti keelest ja meelest, looduse ilust, käänulistest jõgedest ja sillerdavatest järvedest, hingest ja õnnest. Oli palju südamlikkust ja headust. Niisamuti laulame ka nüüd.

Eesti on ainus riik maailmas, kus räägitakse, lauldakse ja mõeldakse eesti keeles. Eesti keel sai riigikeeleks sada aastat tagasi. Ja sada aastat möödus ka eestikeelse rahvusülikooli – Tartu ülikooli taasavamisest. Kuid mitte kõikjal Eestis ei saa me täna hakkama oma emakeeles. Üha probleemsemaks on saanud ka inglise keele kasvav osa nii kõrghariduses kui teeninduses. Me peame oma emakeelt hoidma ja kaitsma.

Head sõbrad!

Meil on põhjust tunda uhkust oma kooliõpilaste üle. Nad saavutasid eelmisel aastal PISA testis Euroopas esimese koha ja on maailma tippude hulgas. See on kõrgeks tunnustuseks Eesti haridussüsteemile. Head noored, homne päev on teie kätes, teie kujunda ja ellu viia.

2019. aasta läks Eesti ajalukku ka spordivaldkonnas. Ott Tänakust sai maailmameister autorallis. Palju õnne Tänakule ja kogu meeskonnale. Me oleme uhked teie saavutuste üle. Väike Eesti muutub läbi spordi kahtlemata suuremaks. Soovin meie sportlastele edu Tokio suveolümpiamängudel.

Ka rahvusvaheliselt oli eelmine aasta Eestile edukas. Meid valiti ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks. See nõuab meilt paljudes globaalsetes küsimustes seisukohavõtte ja toob meile tuntust. Samas võib keerulistes küsimustes seisukohavõtmine tuua kaasa ka negatiivseid hoiakuid meie endi suhtes. Seega on Eesti välispoliitika elluviimine julgeolekunõukogus raske töö.