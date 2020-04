Riina Sikkut kriisieelarvest: kiirabiõde ei lähe poole kannatanu elustamise pealt suppi soojendama

Kriisis on tähtis sihipärane, konkreetsete murede lahendamisele suunatud tegutsemine. Samas ei ole me praegust epideemiat ja kriisi varem kogenud ega oska muutusi hästi ette näha. Paindlikkus, vigadest õppimine, otsuste muutmine vastavalt uuele teadmisele ja kiire reageerimine on seega vajalikud. Võib juhtuda, et praeguste teadmiste põhjal ei saa kõike lahendada, mistõttu tuleb edasi liikuda samm-sammult, kuid selget eesmärki silmas pidades.

See kehtib ka lisaeelarve puhul. Vägagi võimalik, et mõne aja pärast tuleb katta kulusid, mida eelarvet koostades ei osatud ette näha.