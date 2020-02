Riina Solman annab vastu: lasterikaste perede autotoetus kohe kindlasti lappama ei lähe

Üsna pea saabusid meile päringud kavandatava toetuse üksikasjade kohta, mis näitab, et teema on aktuaalne. Tõepoolest, kohtumistel lasterikaste peredega on transpordimured alati jutuks tulnud. Arusadavalt tahaksid ka suuremad pered üheskoos kodust välja saada. Olemasolev auto on aga enamasti liiga väike, kuid mahukama hankimine raske, sest suuremal perel on muidki lastega seotud kulusid rohkelt.

Olen kohtunud ka perekondadega, kuhu on ühe lapse asemel sündinud ootamatult mitmikud ja perest saab ühtäkki lasterikas pere. Viimati külastasin Õismäel elavat venekeelset peret, kuhu lisaks 5- ja 3-aastastele sündisid kolmikud. Õuealale saavad nad loomulikult terve perega jalutama minna, kuid kui pere tahaks koos kaugemale sõita, kasvõi vanavanematele külla, peaksid nad selleks bussi rentima. Rääkimata sellest, et viie väikelapsega perel tuleb eluoluks oluliselt rohkem vahendeid kulutada. Meenutame väikesi vahvaid nelikuid Luiset, Laglet, Looret ja Lennet - nemad sündisid perre, kus juba kasvas kolm alaealist last.

Asjatundmatud repliigid

Lasterikaste perede enda poolt võetigi kõnealune mõte tegelikult hästi vastu, kuid meediakajastuses leidus siiski kahtlevaid, ka lasterikaste perede suunal asjatundmatuid repliike. Näiteks heitis autoajakirjanik Ülle Tampere ühelt poolt ette, et autoostu toetus ei lahenda kõiki maal elavate perede probleeme.