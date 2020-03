Kaasas oli video, kus küsimustele vastavad noored iluvõimlejad Laurabel Kabrits ja Arina Okamantšuk. Nad tõdevad, et koondise liikmed suhtlevad omavahel kahes keeles ja saavad teineteisest lausa lennult aru.

Tõepoolest, mis takistaks Eestis elavatel venekeelsetel elanikel sama kordamast? Võiksid ju mõista, miks me muretseme - kui kõrval on paarisaja miljonilise elanikkonnaga Venemaa.

