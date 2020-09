On teada juhtumeid, kus inimesed, kes on läbinud arstliku ekspertiisi ning ka kaheaastase ooteaja, soovivad pärast oma algset sugu tagasi. Kui soo vahetus on juba kirurgilise sekkumisega toimunud, siis tagurpidi seda protsessi tööle panna ei ole võimalik.

Eestis on soo vahetuse soovijaid väga vähe. See ei tähenda aga, et neid otsuseid võib kuidagi vähem tähtsateks pidada.