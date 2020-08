Vägivallaennetusega tegelemine on kiiduväärt. Kõik, kes südamest ja siiralt lähisuhtevägivalla, pedofiilia, aga igasuguse vägivallatsemise vastu astuvad ning inimeste aitamiseks oma isiklikku aega panustavad, on ära teeninud suure lugupidamise ja tänu. Et vägivallatsemise vastu seisjate sünnitatud tänuväärset algatust - vägivallaennetuse auhinnatseremooniat, alles veel beebit, vanniveega mitte alla lasta, peame täna siiski meenutama, et ka verbaalne vägivald on vägivald ning manipulatiivne verbaalne vägivald on eriti räige inimese vaimse tervise vastu suunatud tegu.

Vägivallaennetuse eest auhinna saanud ja varasema verbaalse vägivallatsemisega skandaali tekitanud Mikk Pärnits on kirjutanud 15. juulil 2017 arvamusloo sellest, kuidas „Eesti on muutunud apartheidiriigiks ning kuidas noorte laulu- ja tantsupidu on ajuloputus, mille all kannatavad ka lapsed“.