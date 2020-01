Riina Solman: majanduskasv „iga hinnaga" ei tohi kahjustada rahvusriigi kestlikkust

Arvan minagi, et välistudengitele kavandatav kuni 16-tunnine töötamise piirang ei ole mõistlik, ehkki mingi osa täisajaga töötavatest üliõpilastest on riiki sisenenud ilmselt tõesti pigem töötamiseks, mitte õppimiseks. Oluline on aga see, et lühiajaline ega ka õpiränne ei tohiks saada sisserände mahtu suurendavaks lisakanaliks. Me ei tohiks hetkekski unustada, et meie riik on loodud eestlaste kui väikerahva kestmise tagatisena teiste märksa suuremate rahvaste keskel. Majanduskasv „iga hinnaga" ei tohi kahjustada rahvusriigi kestlikkust. Eesti riigi eesmärk ei ole iga hinnaga tagada ettevõtjatele odav tööjõud ja ülikoolidele välisüliõpilased. Rahvastikuministrina arvan, et hetkevajadused majanduses ei tohiks prevaleerida suure eesmärgi - rahvuse, keele ja kultuuri kestmajäämise üle.

Samas eelnõu mõte on üldjoontes õige. Me peame saama rännet ise juhtida, et Eestisse saaksid elama asuda need inimesed, kes meie majandusele enam kasu toovad ja keda me ise oma riigis näha soovime.

Muidugi saab rände tõttu kasvava rahvaarvu üle ka rõõmustada, kuna oleme edukad ja meie juurde soovitakse tulla. Me ei ole enam vaene Ida-Euroopa riik, kust peamiselt välja rännatakse. See on üks vaade. Pikas perspektiivis ei ole negatiivse loomuliku iibe kompenseerimine sisserändega mõeldav - küsimus pole isegi mitte tahtmises, vaid põhiseadus kohustab meid selleks. Eesti on meie rahvuskodu, teist Eestit, kus oma rahvuskultuuri arendada, meil pole. Paraku hetkel eestlaste osakaal, mis kogu taasiseseisvusaja kasvas, on hakanud intensiivse välismaalaste sisserände tõttu kahanema ja see ei tohi pikalt nii olla.

100 000 välismaalast? Või koguni veerand miljonit?

Eesti rahvaarv Statistikaamet

Kui minna negatiivse iibe tõttu väheneva rahvaarvu sisserändega asendamise teed, tähendaks see rahvastiku prognoose arvestades ca 100 000 välismaalase riiki lubamist järgneva 50 aasta jooksul - kas see on poliitikavaatlejate soov? Ja miks peaks olema eesmärk hoida just tänast rahvaaarvu? Viimase 30 aastaga on Eesti rahvaarv olnud pea kogu aeg languses (vt joonist) ja vähenenud selle aja jooksul kokku ca 240 tuhande inimese võrra. Ehk soovivad arvajad, kes sisserände kasule rõhuvad, mõelda veelgi suuremalt ning seada sihiks 1980-ndate lõpu taasiseseisvumise aegne rahvaarv, mis tähendaks koguni veerand miljoni välismaalase lubamist Eestisse?

Tegelikult ei defineeri rahvaarv Eestit. Oleme kahaneva rahvastiku tingimustes ehitanud üles tugeva riigi ja meie majandus on nii heal järjel, et oleme muutunud atraktiivseks rände sihtkohaks. Me ei ole Ida-Euroopa, vastupidi, me oleme ida-eurooplase unistus. Me suutsime seda kõike saavutada väheneva rahvastiku tingimustes ja suudame ka edaspidi. Ärme unusta ütlust, et Eesti ei saa kunagi rahvaarvult suureks, suureks tuleb saada vaimult. Ja seda me oleme ka saanud - Eesti edu pandiks on olnud ja on ka tulevikus meie enda hästi haritud ja töökad inimesed. Jah, meile on oodatud inimesed ka mujalt maalimast, aga mitte rahvaarvu „täiteks". Me peame julgelt valima, keda ja kui palju siia lubada, sest see on meie riik. Igal riigil on suveräänne õigus kontrollida isikute, kes ei ole selle riigi kodanikud, riiki saabumist, riigis viibimist ja riigist lahkumist. Eesti uksed ei saa olla lukus, aga need ei saa olla ka pärani valla, nagu paljud konservatiivse rändepoliitika vastased sooviksid.

Ei immigratsioonipumbale

Rahvastikuministrina on minu sõnum, et lühiajaline sisseränne ei tohi saada immigratsioonipumbaks. Vastupidi, minu eesmärk on, et rahvastiku kahanemine peatuks, meie võõrsile läinud inimesed tuleksid tagasi ja sündimus jõuaks järelkasvu tagamiseks vajaliku tasemeni. Eesti ei saa olla rahvusriigina kestlik, kui meil sünnib jätkuvalt vähem inimesi kui sureb.

Meie hetkeolukord on lootustandev - oleme sündimuses vaid ca 15% maas rahvastiku loomulikuks taastumiseks vajalikust tasemest. Seega on eesmärk igati realistlik ja jõukohane, eriti arvestades, et pooled meie inimestest näevad enda ideaalina peres vähemalt kolme last. Usun, et iga samm peresõbralikuma ja laste kasvatamist väärtustava Eesti poole aitab meil üheskoos sinnapoole liikuda.