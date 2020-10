Kiisleril on siinkohal õigus võibolla selles, et „Helme plärtsub, Solman teeb“, aga rahvastikuministrina ei tegele ma mitte kuidagi vähemuste kiusamisega, vaid pikaajaliste sisuliste algatuste elluviimisega. Nimeseadust on ette valmistatud aastaid ja seadus reguleerib olulisi pakilisi praktilisi vajadusi, millele vana seadus on jalgu jäänud.