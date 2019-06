Riina Solman: praegusel Eesti valitsusel ei ole mingit seost tsaari-Venemaa ega praeguse Nõukogude Venemaaga

Tatarlaste kogukonnal Eestis on pikk ajalugu. Tatarlaste saatus ei ole viimastel sajanditel olnud kerge, seetõttu on meil, eestlastel, teid kerge mõista.

Siin, tatarlaste traditsioonilise sabantuil ehk külviaja lõppu tähistaval pühal, on mul hea meel öelda ja näha, et kõikidel Eestis elavatel rahvastel on olnud ja on võimalik oma rahvakombeid järgida ja oma kultuuri arendada alati, kui Eesti on olnud iseseisev vabariik.

Eestlaste ja tatarlaste ajalugu on siin maal kulgenud käsikäes, seda nii headel kui halbadel aegadel.

Nõukogude okupatsiooni perioodil said tatarlased oma usu- ja rahvakombeid järgida vaid oma lähemas pereringis. Koos eestlaste rahvusliku ärkamisega 1980. aastate lõpul algas ka siin elavate tatarlaste rahvuslik ärkamine. Tatari kultuuriselts oli 1980. aastate lõpul oluline nii tatarlastele endile kui ka teistele rahvusvähemustele Eestis, aga samuti tatarlastele, kes elasid laguneva Nõukogude Liidu teistes osades, oma ajaloolistel asualadel. Tatari kultuuriseltsid on aktiivselt tegutsenud Eestimaa rahvuste ühenduses, mille pikaajaliseks juhiks on olnud tatarlane Timur Seifullen, kes on olnud aktiivselt tegev ka teistes ühiskondlikes organisatsioonides nt Eesti regionaal- ja vähemuskeelte liidus ning mujal.

Vaadates tatarlaste ajalugu vabas Eestis, nii 1920-1930. aastatel kui tänapäeval, jääb silma tihe suhtlus oma rahvuskaaslastega väljapool Eestit. Eestis ja Soomes elavaid tatarlasi ühendab pikk ajalugu. Aga need suhted on olnud ajalooliselt laiemad. Nii aitas 1930. aastatel Eestis elavate tatarlaste kultuurielu edendada Saksamaal elanud volga tatarlane Alimcan Idris, kes külastas sageli nii Eestit kui Soomet, et korraldada suvelaagreid noortele tatarlastele, et need ei unustaks oma rahvuslikke juuri.