Enamikus riikides pole praegu just parim aeg valimisi korraldada. Rahvusvahelise demokraatia ja valimistoetuse instituudi (IDEA) andmeil on pandeemia tõttu peaaegu pooled valimised edasi lükatud. Need, kes valimisi ikkagi korraldasid, pidid valima kas sotsiaalse distantsihoidmise (Lõuna-Korea), ägedate vaidluste keskmesse sattunud posti teel hääletamise (USA ja Poola) või kiirkorras e-valimiste juurutamise – ja läbikukkumise (Leedu). Kuidas oleks see kõik Eestis välja näinud?