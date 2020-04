Ruth Kalda: tahaks analüüsi teha! Ruttu ja valesti

„Tulin oma tervist kontrollima.” Selline vestluse algus on perearsti kabinetis üsna tavaline. Kui sel teemal edasi rääkida, selgub et selle soovi taga on usk analüüsidesse ja uuringutesse, mis annavad justkui kindlustunde, et tervis on korras.

„Kas te võiksite kontrollida mu kolesterooli? Soovin teada saada, kas see on langenud. Ja-jaa, ma tean, et kontrollisime seda alles kaks kuud tagasi, aga kindluse mõttes. Et mida ma olen vahepeal ette võtnud? Ei midagi erilist. Tahan lihtsalt teada…”





Kujutate ette, kui mõttetu või isegi ohtlik on selline lähenemine?