Politsei- ja piirivalveameti 2019. aastal tellitud avaliku arvamuse uuringu järgi on politsei tööga rahul 82% Eesti elanikke. Julgen väita, et politsei kuvand ühiskonnas tervikuna on positiivne: ühiskond toetab politseiametnike tööd ja saab aru, et nende töö tulemusena muutub elukeskkond kõigi jaoks turvalisemaks.