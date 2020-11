See tähendab, et momendil, kui haiglate kriitiline piir koroonaviiruse haigete ravimiseks on ületatud, vastutame samuti ka tagajärgede eest kogu ühiskonnaga solidaarselt.

See mõttekäik kahjuks ei aita säästa ühtegi inimelu, ega aita meid tänasest olukorrast edasi. Pigem on viimane aeg sisuliseks minna valitsuse tasemel ja asendustegevused kõrvale jätta. USA presidendi Theodor Roosevelt on öelnud: "Iga otsustuskoha juures on parim variant teha õige valik. Pärast seda on parim variant teha vale otsus. Kõige hullem, mida teha, on jätta otsustamata."