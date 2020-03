Rahandusminister Martin Helme teatas läinud nädalal, et riik võtab majanduse elavdamiseks vähemalt miljard eurot laenu, kohe pärast seda saime meediast ka lugeda, et kõrgemate riigiametnike palgad teevad aprillist hoogsa kasvu. Kui jätta kõrvale deklaratiivne jutt eelarvega miinusesse minemisest ja miljardist eurost – miks mitte siis juba kümme miljardit! - pole poliitikud ettevõtjate abistamisel silma torganud ei kiiruse ega konkreetsusega. Sellal kui igal minutil peatab mõni ettevõte sisulise töö, kõneldakse „mõnede sektorite“ abistamisest ning sellest, et vaja on veel lisaaega.

Ettevõtjatel ja ettevõtete juhtidel pole aga enam sekunditki, peab otsustama nüüd, praegu ja kohe. Miks võtab nimekiri riiklikest meetmetest ettevõtluse toetuseks aega nii kaua, kui otsus koera saba tükeldama hakata käis kiirelt?