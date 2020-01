Sass Henno Päevalehe artiklist: iga kasutatud Pampers on ka rohkem side kui see, mis riigiametnikel noortega tekib

Ma räägin seal oma võitlusest sellega, kuidas olen alkoholist, ainetest, suitsetamisest ja isegi kuradi kohvijoomisest loobunud. Palju teie ametnikest sama räägib? Sellist hinnangut haritud inimene, kes mu 3h loenguprojekti kuulanud on, kindlasti anda ei saa.

Lisaks panevad ametnikud mööda, mis on riskikäitumise (jooma hakkamise) põhjused. Riskikäitumist soodustab kõige rohkem kodune psühholoogiliselt või füüsiliselt vägivaldne kasvukeskkond. Meil on isegi sõltuvushäirete põhjustest TAI ja SM-iga täiesti erinev arusaam. Harima peaks lapsevanemaid, kes praegu kasvatavad kodudes tulevasi sõltlasi ja vägivallatsejaid, nende peale karjudes, neid alavääristades neid tugevama jõuga karistades, mõistmata, et see suunab lapse ringkondadesse, kus keegi ei tänita, mõnita ega karista ja kus kodust kaasa antud seesmise ebakindluse ja alaväärsustunde vaigistamiseks on alkohol ja mõnuained varnast võtta.