16 päeva menetlesime riigikogus seadust, mis kannab nime "Meditsiiniseadmete seaduse, hädaolukorra seaduse ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus". Valitsuse liikmete seisukoht on olnud. et me loome õigusselgust. Millist õigusselgust me siis tegelikult loomas oleme sellise napi ajaraamiga, kus kõiki tavapäraseid seaduse meneltemise reegleid rgikogus eiratud on?

Reformierakonna kõige suurem mure selle seadusega on inimõiguste ja -vabaduste, ettevõtluse, koosolekute pidamise piiramine.