Sirje Potisepp koduturu kaitsest: kui tahad, et naabrimees ostaks sinu kurki, siis ole valmis ostma vastu tema piima

Hiljuti kirjutas Anu Hellenurme sellest, kuidas kodumaise tooraine nappusest olenemata on paljud põllumehed sunnitud müüma oma toorainet Poola ettevõtetele. Olen nõus, et toidujulgeoleku tagamine eeldab seda, et põhitoiduainetega varustatus peab olema tagatud kohalike tootjate abiga. Samas ei saa me üle ega ümber tõsiasjast, et elame maailmas, kus inimsuhted, tarneahelad, loomataudid ja ka inimelusid nõudvad pandeemiad on globaalsed. Seega tasub põllumeestel isevarustatuse küsimusele lahendust otsides ka oma tööpõldu analüüsida.

Kuidas müüa kallist liha?