Sirje Potisepp sealiha kaitseks: seapraad on osa Eesti rahvuskultuurist

Eesti vanasõna ütleb ikka “Söö, mis küps, aga räägi, mis tõsi”. Kuigi Eesti inimesed tarbivad enim just sealiha, siis levib tänapäeval sellega seoses väga palju müüte. Näiteks on üheks müüdiks see, et sealiha on toidukomponent, mis nõretab rasvast. Tegelikkuses see nii ei ole – sealihal on väga palju erinevaid tükke, mille toiduväärtus on samuti väga erinev.