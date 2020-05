Solmani nõunik Mart Rannut: valitsuse "sigadused" ja "lollid" otsused? Ossinovski õhutab venekeelsete seas pingeid

Üks demokraatliku ühiskonna norme ja eeliseid on see, et opositsioon saab toetada või kritiseerida võimukoalitsiooni tegevusi nii riigikogu saalis kui ka meedias. Enamasti ikka kritiseeritakse ja see on ka arusaadav.