Sotsioloog: praegune kriis on võimalus õiglasema ühiskonnakorralduse loomiseks

Enamus ühiskonnaliikmetest on piirangutega kaasa läinud. Sellele on kaasa aidanud asjaolu, et praegusele kriisile läksime vastu suure usaldusega ametivõimude vastu. Eurobaromeetri 2019. aasta uuringu järgi oleme avaliku teenistuse ja õigussüsteemi usaldamise määra poolest Euroopas esirinnas koos teiste Põhja-Euroopa maadega. Selle usalduskapitali toel on olnud terviseametil ja politseil oma sõnumitega kergem jõuda erinevate sihtrühmadeni. Kui otsuseid teevad usaldusväärsed ja kompetentseks peetavad inimesed, on kergem otsuseid aktsepteerida.

Kõrvalejäetuse ohud

Teiselt poolt on mõned inimesed siiani veendunud, et oht on ülepaisutatud, et hügieeni- ja isolatsioonireeglid ei laiene neile. Pikale veninud ohuolukorras pöördume alateadlikult sissejuurdunud normide ja praktikate juurde. Inimesed, kes tunnetavad sotsiaalset tuge ja heakskiitu, hoiavad suurema tõenäosusega ühiskondlikest normidest kinni. Aga need, kes ei tunne ennast kogukonna täisväärtusliku liikmena, ei näe ka vajadust anda kogukonnale „tagasi“ reeglitest kinni pidades.

Ütleb ju eesti vanasõnagi: „Nagu küla koerale, nõnda koer külale“.