ERISAADE | Millal tulevad koroonapisiku pärast esimesed koondamised?

Aga ühel päeval taandub ka koroona. Või me harjume temaga. Õpime end kaitsma. Ja elu läheb edasi. See nädal tõi ka esmapilgul positiivse uudise: Tallinki tegijad on lubanud teha korda linnahalli, saades vastutasuks endale magusa sadamakoha. Kõlab nagu hästi – kuid miks sünnib avaliku vara äraandmine sellise ootamatu uudispommina? Ega ei peaks niisugused asjad märksa läbipaistvamad olema?