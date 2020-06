POLIITKOLUMNIST | Kristina Kallas: ärme larista laenuraha maha, teeme Eestist maailma esimese digikooliga riigi

Meil on vaja raha, et majanduslanguse tõttu keerulisse olukorda sattunud inimesi ja ettevõtjaid toetada. Väga mõistlik otsus, sest teistmoodi teha oleks ju äärmiselt rumal. Eelmisel kriisi ajal oli valitsus ettevaatlik ja eelistas oma toetustes olla kasin, kuid midagi head inimestele sellest otseselt ei tekkinud, kui välja arvata see, et me seekord saame laenu headel tingimustel. Halba aga tuli omajagu, sealhulgas suur hulk rahulolematuid protestivalijaid.

Me olime veel kolmkümmend aastat tagasi väga oskajad tulevikku visioneerima, et siis selles suunas vaeva näha. Me teadsime hästi, mis me tegema peame selleks, et meil okupatsiooni rusude peale ehitama hakates oleks mõnekümne aasta pärast hea palgaga töökohad, hea meditsiin, ilusad kodud ja maailma parim haridus oma lastele.

Täna aga, kui osa sellest on juba saavutatud, oleme me seisma jäänud ja tulevikust enam ei räägi.