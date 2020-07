„Pane lukku, ülemine ja snepper ja mõlemad. Viha annab inimesele jõudu,” kõneles kunagi „Meelejahutaja” plaadil Eino Baskini suu kaudu majavalitsuse ametnik. See on tõsi, viha annab inimesele meeletu jõu. Teadlased on kindlaks teinud, et emotsiooni kasvades mõtlemine hägustub. Ametlikult lahutatakse aastas u 3000 abielu, mitteametlike lapsega kooselude lahutuste arv on tõenäoliselt suurem, sest enamik lapsi sünnib väljaspool abielu. Emotsioon pärast lahutust kipub olema mõõtkavas, millega võiks toota väiksema asula aastase elektrivaru. Kui laps(ed) on tehtud maailma 7,7 miljardist elanikust selle kõige toredama ja atraktiivsemaga, siis pärast laste sündi saab elukaaslasest koletis. Sellele koletisele lapsi enam näidata ei soovita.

Lapsega suhtlemise korra kohta tehakse Eesti kohtus üle 1000 otsuse aastas. Kas pärast neid otsuseid on parem?