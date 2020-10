SUUR RISTSÕNA | Mis hoiab Jüri Ratase valitsust koos?

Kas said vastuse kätte? Tubli! Oled aru saanud, mis on koalitsiooni püsimise tugitalad.

"Jüri on Eesti poliitika kõrgpilotaaž," kiitis EKRE esimees Martin Helme pärast uute kokkulepete sõlmimist peaminister Jüri Ratast.

Kõigest loetud päevad varem oli siseminister Mart Helme kritiseerinud jõuliselt homoseksuaalset vähemust Eestis ning jõustruktuuride eest vastutava ministrina väljendanud ebasõbralikkust selle ühiskonnagrupi suhtes. Seejärel kritiseeris Martin Helme peaministrit selle eest, et ta mõistis hukka siseministri sõnavõtu. Valitsuses puhkenud kriis otsustati lahendada hoopis sellega, et muudeti abielu defineerimise rahvaküsitluse kuupäeva, kuid EKRE rõhutas üle, et nemad ei vabanda ning Keskerakond leppis ka siseministri ametis jätkamisega. Jüri Ratas tänas Martin Helmet selle nädala eest tordi ning tänukaardiga.