SUURED ANDMED | Inimene kui liik on vintske „viirus“, kes kergelt välja ei sure

Selle jutu eest sattus poliitik ägeda kriitika alla kahel põhjusel. Esmajoones selle pärast, et ta ei pidanud õigeks anda HIVi tõrjeks lisaraha, sest „kõige lihtsam on ju till ikkagi püksis hoida“. Aga ka seetõttu, et paljud inimesed pidasid nakatunute isikliku vastutuse rõhutamist säärases sõnastuses liiga jõhkraks.

Milleks seda ajalooseika praegu meelde tuletada? Sellepärast, et HIVi-epideemia on huvitav ja nüüdseks rohkete andmetega näide, kuidas eri riigid uue nakkushaigusega toime tulevad, harjuvad ja kohanevad.

Näide sellest, mis võib juhtuda, kui epideemia peatamiseks pole raha, oskust ega võibolla ka tahtmist, on Sahara-aluse Aafrika lõunapoolsed riigid.

Järgneval joonisel näete AIDSi surnud inimeste osakaalu kõigist surmadest. Osades riikides oli see 2000-ndatel aastatel üle 40%. Teisisõnu: kui aastas suri 100 inimest, siis üle 40 neist AIDSi! Eestis oli see näitaja samal ajal, epideemia kõrgfaasis, 0,25%.

Mis juhtus riikidega, kus juba peaaegu poole kõigist surmadest põhjustas AIDS?