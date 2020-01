Sven Mikser: Medvedev enam uut võimalust ei saa

Peaminister Medvedevi ja tema valitsuse tagasiastumine pärast Putini kõnet on esimene vaatus Putini presidendiametist lahkumise etenduses, kuid kindlasti ei kulmineeru see etendus Putini võimust loobumisega.

Millises ametis kavatseb Putin pärast käesoleva ametiaja lõppu Venemaad juhtima asuda, ei ole selge, küll on aga ilmne, et ta plaanib riigi de facto liidriks edasi jääda.

See, et presidentaalse riigi president ametiaja lõppedes põhiseadust muudab ja mitte ei lahku võimult, vaid lahkub üksnes ametist, võttes võimu endaga kaasa, on mõistagi omane vaid ebademokraatlikele režiimidele. Seda, et Putin oleks konstitutsioonimuudatustega valmis võimuohjad tegelikult parlamendi kätte andma, ei usu keegi ei Venemaal ega väljaspool.