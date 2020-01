Sven Sester: seome pensionireformi valitsuse usaldushääletusega, siis peetakse riigikogu saalis ka sisulist arutelu!

Tänaseks on selge, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine tuleb siduda valitsuse usaldushääletusega. See on tänases olukorras ainuke viis, kuidas tagada, et riigikogus peetaks pensionireformi üle sisulist debatti.