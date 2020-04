Swedbanki personalijuht: igasse kodukontori tööpäeva võiks sättida jalutuskäigu värskes õhus

Esmalt on vaja iseenda ja teiste pereliikmete vajadused väga selgelt defineerida ja neid ka selgelt kommunikeerida. Nii on võimalik kodust tööjaotust paremini jagada.

Olukorraga aitab kohaneda koduse töökeskkonna sisse seadmine, ruumi eraldamine tööks ja koosolekuteks, kui see on võimalik. Ka kodukontori ergonoomiale tähelepanu pööramine on praegu väga oluline. Lühiajaliselt võib ju voodist töötamine tunduda isegi mugav, aga kui seda pikemalt teha, siis enam mitte.

Iseendal aitaks motivatsiooni hoida eelkõige see, kui sarnaselt tavalistele tööpäevadele, rakendataks ka kodukontoris igapäevaselt teatud rutiine. Inimesed on rutiinidest mõneti sõltuvad ja need loovad neile turvatunnet. Need rutiinid, mis on tänases olukorras ära kukkunud, tuleks asendada uutega.