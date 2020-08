Täna täitub 75 aastat päevast, millal Jaapani linnadele Hiroshimale ja Nagasakile heideti teise maailmasõja lõpus esimene tuumapomm. Indiana ülikooli ajalooprofessor Hiroaki Kuromiya ütleb, et Jaapani valitsused on üritanud ebamugavatest teise maailmasõja teemadest kõrvale põigelda. Seetõttu Jaapani üldhariduskoolides riigi lähiminevikku praktiliselt ei õpetatagi. Selle üks tulemus on vohav rassism korealaste vastu.