Iseenesest pole ühtegi poliitikut võimalik sundida ühe või teise meediakanaliga suhtlema. Poliitikud on inimesed ja neilgi võib tekkida mulje, et üks või teine toimetus suhtub neisse pahatahtlikult või et neid lausa kiusatakse. Kuid puhtalt avalike suhete seisukohast võib see jätta kõrvaltvaatajatele mulje, et tegu on argpüksiga ja poliitik lihtsalt kardab tema jaoks ebamugavate teemade ja ebameeldivate küsimuste tõstatamist.