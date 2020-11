Palju on küsitud, kas Joe Bidenist saab USAle hea president. Sellisele küsimusele saab olla vaid üks vastus - loomulikult, sest selline on Ameerika Ühendriikide kodanike tahe. Liialdamata võib aga öelda, et väga tugevat kergendusohet on tunda paljudest Euroopa pealinnadest.