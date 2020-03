Tallinna börsi juht Kaarel Ots: ka pensionisammast hävitavale poliitviirusele tuleb karantiiniga kiiresti piir panna

Kuid mida teha, kui nähtamatu viirus on ka valitsustasandile tunginud? Soovitus eriolukorrale sobivalt on konkreetne – ka sellele viirusele tuleb karantiiniga kiiresti piir peale saada. Vastasel juhul hävitavad viiruslikud otsused meie pensionisüsteemi, tagajärjeks Eesti pensionäride pikaajaline vaesus.

Halb unenägu

„Nagu halb korduv unenägu. Mitu korda on vaja ühe reha otsa kolistada?“ See oli mu esimene reaktsioon, kui kuulsin, et majanduskriisi stimuleerivate meetmete sisse on „juhuslikult“ ära eksinud nähtamatu viirus – ettepanek peatada teise pensionisamba sissemaksed. Miks?!