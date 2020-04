Jõulutunnel, Lastefond, Kingitud Elu jt peavad aastast aastasse annetustega raha koguma. Kas see tervis on vähem oluline? Juba enne praegust kriisi teadsime, et meie pensioni- ja tervishoiusüsteem ei ole jätkusuutlik, teadus- ja haridustegevusele raha ei jätku. Täpsustuseks: tegelikult riigil polegi raha. On inimestelt ja ettevõtetelt maksudena kokku kogutav raha. Raha on võimalik ka laenata, kuid ka laenu teenindavad inimesed läbi maksude.

Kuuldavasti kaks miljardit on nüüd vaja laenata koroona tulekahju kustutamiseks. Enamaks ilmselt ei jagu. Leian, et selle summa võib ka viiega korrutada, kuid selle juures on üks suur AGA.