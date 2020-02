Tanel Kiik: töö kaotanu ei tohi praegu isegi taksot juhtida. Aeg 10 aastat ajale jalgu jäänud hüvitised ümber teha

Traditsioonilised töösuhted konkureerivad üha enam uute töövormidega, kus inimene on iseseisvam, kus ühe tööandja asemel võib neid olla mitu ning kus tööaeg ja -koht on paindlikumad. Peame olema valmis vahetama eriala mitu korda elu jooksul. Kuna töö muutub füüsiliselt lihtsamaks ning inimeste eluiga kasvab, kujuneb iga järgmise põlvkonna tööelu tõenäoliselt pikemaks. Nimekirja eesootavatest muutustest võib veelgi pikendada.

Nii Eestis kui ka mujal maailmas on neist trendidest - tuleviku tööst - räägitud ja neiks valmistutud juba aastaid. Kas ja kuidas peaksime neist lähtuvalt aga muutma tuleviku töötust?

Korraga palju töökohti

Tuleviku töö üheks tunnuseks on, et paljudel inimestel on mitu töökohta.