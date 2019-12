Tarmo Lausing apteegireformist: Isamaa, et teil ka häbi ei ole!

On tähelepanuväärne, et pärast sellise „nalja” läbikukkumist parlamendis on Isamaa fraktsioonijuhil Priit Sibulal veel jultumust avalikkusele teatada, et „ega see probleem ära ei kao” (LOE: „me surume selle läbi niikuinii”). Härra Sibul, see probleem eksisteerib ainult Isamaa ja teie sponsori Linnamäe vahel, kelle käive Apotheka ketis reformi tõttu tuntavalt kannatab.