Tarmo Lausing: Eesti kodanikel tuleb presidendiga tüli noriva peaministri osas kord majja lüüa

Jah, viimane oli (ilmselt teadlikult) poliitiliselt ebakorrektne kui teatas, et "valitsus on ohuks Eesti julgeolekule", kuid see ei tohiks olla peaministrile põhjus taolisel viisil jonnimiseks ja seeläbi institutsionaalse vastasseisu eskaleerimiseks. Ajakirjanik Toomas Sildam ütleb tabavalt, et 24. veebruar ei ole presidendi, vaid Eesti riigi sünnipäev.

Ratas täidab presidendi vastuvõtu ignoreerimisega kõige rohkem kaabude tellimust. Kellele veel Eesti riigis kuluks ära vaja institutsionaalne vastasseis? Mitte kellelegi, peale mustade kaabude. Kui seni on riigivastane retoorika olnud neid teistest eristav ja ühtaegu marginaliseeriv leivanumber, siis praegu viib peaminister Ratas selle täiesti uuele tasemele. Näidata teistele valitsuse liikmetele eeskuju, et vastasseis presidendiga ongi aktsepteeritav poliitika tegemise viis - see ei ole Eesti riigile ega rahvale mingil moel kasulik.

Otsekui vähkkasvaja